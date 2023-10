FORZA ITALIA, E’ CORSA AL TESSERAMENTO PER IL CONGRESSO PROVINCIALE DI SALERNO

Ci sono altri 14 giorni a disposizione per concludere le operazioni di tesseramento a Forza Italia: entro il 31 Ottobre, infatti, si concluderà la fase di adesione al partito per chi intende, direttamente o indirettamente, partecipare al congresso provinciale che dovrà eleggere il nuovo Coordinatore Provinciale. I diversi gruppi dirigenziali del partito degli Azzurri, pronti a darsi battaglia nel congresso a suon di tessere, stanno battendo in lungo ed in largo tutto il territorio della Provincia, per accaparrarsi gli ultimi tesserati che potrebbero essere decisivi nella conta dei voti. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, particolarmente attivo a suon di cene e di incontri conviviali nell’agro, per poter dire la sua nel corso dell’assemblea elettiva di Forza Italia. Dopo la convention di Paestum, all’interno di Forza Italia Salerno, è rinato l’entusiasmo dei tempi migliori, quando FI era un partito aperto con un tesseramento vero tra gli amministratori ed i dirigenti. Insomma, si prospetta un congresso davvero interessante con un dato, fin d’ora, certo: il record assoluto di tesserati di Forza Italia in Provincia di Salerno nell’anno 2023.

Share on: WhatsApp