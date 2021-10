FORZA ITALIA. ENZO FASANO E LUCIA VUOLO AL LAVORO PER LA LISTA PER LE PROVINCIALI 2021

Il Commissario Provinciale di Forza Italia Enzo Fasano, coadiuvato dalla europarlamentare Lucia Vuolo, prossima ad ufficializzare il suo passaggio all’interno del partito degli Azzurri, stanno già lavorando per la composizione della lista per le elezioni provinciali del prossimo 18 Dicembre. Si parte dagli uscenti perchè faranno parte della lista di Forza Italia, sicuramente, il consigliere provinciale in carica Giuseppe Ruberto e il consigliere comunale di Nocera Inferiore, prossimo all’ingresso a Palazzo Sant’Agostino, Saverio D’Alessio. Un altro nome verrà espresso dall’attuale amministrazione comunale di Battipaglia, anche perchè il sindaco Cecilia Francese è molto vicina a Forza Italia ed al Ministro Mara Carfagna. Una candidatura arriverà, sicuramente, dal Consiglio Comunale di Cava de’ Tirreni.

