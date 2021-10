FRANCESCO MORRA: “TRANSIZIONE ECOLOGICA? SINDACI FANNO TANTO MA NON TUTTO”

“Noi Sindaci dei piccoli comuni, noi giovani amministratori pubblici, noi generazione cresciuta con la cultura del rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata dei rifiuti. Siamo noi che, piu’ degli altri, abbiamo sulle spalle la responsabilità di poter realizzare qualcosa di importante per difendere l’ambiente ed il mondo che le generazioni precedenti ci hanno consegnato. Abbiamo un impegno morale con i nostri coetanei ma soprattutto con i giovanissimi, con i nati a partire dal 2000, la generazione cresciuta nell’era digitale: dobbiamo compiere ogni sforzo possibile per salvaguardare l’habitat nel quale siamo nati e nel quale altri, dopo di noi, nasceranno e cresceranno. Da soli non possiamo fare tanto ma possiamo fare molto:”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano. io, ad esempio, ancora prima di avere l’onore di guidare da Sindaco il Comune di Pellezzano, sono stato sempre vicino alle tematiche ambientali, come cittadino ma anche nella vita lavorativa. Compiere gesti concreti, è questo che ci viene chiesto: in questi giorni che sto trascorrendo a Rimini, alla Fiera Ecomondo, ho provato a riflettere su cosa, ancora, posso fare per la mia gente e per la mia terra. Sento parlare, spesso, di transizione ecologica; bene, un termine virtuale che va riempito di contenuti. Ed ecco allora che mi tornano in mente le questioni ancora aperte, quelle, ad esempio, che interessano aziende altamente inquinanti e pericolose per la salute, per le quali gli enti sovracomunali, dalla Provincia al Governo, passando per la Regione, dovrebbero impiegare fondi e risorse per garantire, al contempo, i livelli occupazionali ed anche il diritto sacrosanto ad una vita sana di tutti i cittadini. Noi Sindaci possiamo fare molto, tanto ma non tutto.