FORZA ITALIA, NIENTE ACCORDO SU DE SIANO: INTESA LONTANA PER IL COORDINAMENTO CAMPANO

Su di un foglio, vergato dai vertici nazionali di Forza Italia, c’è una ipotesi di lavoro sulla quale, evidentemente, i rappresentanti campani del partito di Silvio Berlusconi continuano a non trovare un’intesa: De Siano rimarrebbe Coordinatore Regionale affiancato, pero’, da due Vice ovvero Cosimo Sibilia e Fulvio Martusciello. Per Caserta ci sarebbe il nome di Carlo Sarro come Coordinatore Provinciale, per Salerno quello di Enzo Fasano. Questo lo schema sul quale, pero’, Forza Italia non riesce a mettersi d’accordo perchè, evidentemente, i nomi formulati e proposti non rispondono ai “desiderata” di tutte le componenti. La strada, dunque, sembra ancora lunga ed impervia per un partito che, dopo la batosta delle Regionali 2020, non riesce a ricompattarsi ed a riorganizzarsi su tutto il territorio della Campania.

