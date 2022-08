FORZA ITALIA. PER ROBERTO CELANO LA NOMINA A VICE COORDINATORE REGIONALE

Sarà il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano il nuovo Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia: la nomina è giunta, questa mattina, nel corso della manifestazione con la quale Antonio Tajani, a Vietri sul Mare, ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale per le Politiche del 2022. Ad annunciare il prestigioso incarico per Roberto Celano è stato, direttamente, il Commissario Regionale Fulvio Martusciello che ha sottolineato come il nome di Celano poteva essere uno di quelli indicati all’interno delle liste per le elezioni Politiche del prossimo 25 Settembre. Roberto Celano, tra l’altro, oltre al ruolo politico di Vice Coordinatore Regionale riceverà anche la delega agli Enti Locali su base Regionale.

