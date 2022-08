FORZA ITALIA PUNTA SU GUIDO MILANESE: LUI AL NUMERO 3 CAMERA, POI TERESA FORMISANO

Sarà Guido Milanese il candidato alla Camera nella Lista Proporzionale per la Provincia di Salerno ed Avellino: per lui ci sarà il numero 3 nel proporzionale mentre al numero 4 ci sarà la consigliera comunale di Scafati Teresa Formisano. Milanese, che da poco ha sottoscritto a Napoli, alla presenza del Commissario Regionale Fulvio Martusciello, la sua candidatura già in passato è stato parlamentare di Forza Italia. Al primo ed al secondo posto della lista ci saranno, rispettivamente, Antonio Tajani e Marta Fascina.

Share on: WhatsApp