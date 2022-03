FORZA ITALIA SALERNO, NOMINA DEL COORDINATORE IN ARRIVO: ENTRO L’8 APRILE

I tempi per la nomina del nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia si stringono perchè l’8 ed il 9 aprile, a Roma, alla presenza di Silvio Berlusconi, sono in programma gli Stati Generali Azzurri, una sorta di assemblea nazionale del partito alla quale la Provincia di Salerno non puo’ presentarsi senza un nuovo vertice provinciale. Ed allora già nel corso del fine settimana, dal colloquio tra Roma e Napoli, potrebbe venire fuori il nome del Coordinatore. Chi sarà ? Negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni della europarlamentare Lucia Vuolo, indicata direttamente dal duo Tajani-Ronzulli, che rappresenta una rottura con i vecchi schemi del partito degli azzurri in Provincia: Berlusconi, in Provincia di Salerno come nelle altre zone del paese dove si tratta di riorganizzare il partito, non vuole affidarsi a nomi in un modo o nell’altro riconducibili a vecchie posizioni di rendita. L’impressione è che il partito, in vista delle prossime elezioni politiche, debba puntare su volti nuovi e soprattutto non fare affidamento a chi, nel corso degli ultimi mesi, non si è riconosciuto nelle posizioni del partito stesso.

