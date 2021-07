FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “A NAPOLI INCONTRO PER LA PREVENZIONE INCENDI”

La campagna AIB 2021 prevede puntuali azioni di coordinamento per mitigare il rischio incendio, attività che includono l’impegno delle organizzazioni di volontariato convenzionate per le attività di Antincendio Boschivo e convenzioni stipulate con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali.

Si è sottolineata, nel corso dell’impegnativo confronto, l’importanza dell’ordinanza allegata al piano AIB per sostenere i Sindaci nella gestione del fenomeno. Come ricorda il Sindaco Morra: «I Comuni devono entrare nel controllo quotidiano del territorio, come ad esempio con la pulizia dei fondi agricoli. È necessario creare un gruppo interforze da coordinare per debellare il fenomeno degli incendi».