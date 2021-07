SALERNO, CASERTA E BENEVENTO: CENTRO DESTRA, E’ IL MOMENTO DI SCEGLIERE

Chiusa la partita Napoli, con la benedizione giunta da Roma – anche se non Papale – nei confronti di Catello Maresca, adesso i partiti del centro destra della Regione Campania devono chiudere, ed in tempi anche rapidi, le trattative per la scelta dei candidati alla carica di Sindaco.Tre comuni per tre partiti, una decisione che pare quasi scontata: dicevamo dei tempi rapidi, perchè ogni scelta provocherà qualche polemica ma meglio che vengano affrontate e metabolizzate a distanza di tre mesi dalle elezioni. Salerno, Caserta e Benevento: tre comuni dove il centro destra pare aver dato una indicazione di massima per la scelta dei candidati. A Caserta Gianpiero Zinzi, Presidente della Commissione Regionale Anti Camorra, esponente della Lega, è già nel cuore della campagna elettorale per le Comunali. E, pare, ci sia già il sostegno di tutto il centro destra. Se la Lega ottiene Caserta, sul tavolo restano due comuni Salerno e Benevento. E due partiti: Fratelli d’Italia e Forza Italia.

