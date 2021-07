CENTRO DESTRA, OK SU MARESCA A NAPOLI. ORA CORSA PER SALERNO, CASERTA E BENEVENTO

I leader nazionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno indicato, adesso in maniera ufficiale, Catello Maresca come candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Napoli. E’ quanto emerso al termine di una riunione che, nel pomeriggio di oggi, si è tenuta a Roma. L’ok su Napoli, adesso, dovrebbe rendere piu’ semplice ed anche piu’ veloce l’accordo tra i partiti sui tre comuni campani chiamati al voto: Salerno, Caserta e Benevento. Tre comuni per tre partiti, con nessuno esponente della coalizione che potrà rinfacciare agli alleati la titolarità politica del Comune di Napoli dove la natura civica di Maresca è data per scontata. Il tavolo regionale del centro destra potrebbe essere convocato già nel corso del fine settimana per definire le scelte nei Comuni capoluoghi di Provincia chiamati al voto in occasione della prossima primavera.

Share on: WhatsApp