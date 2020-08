FRANCESCO MORRA: “NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNO ? TOCCA COME AL SOLITO AI SINDACI”

Resto stupito dell’approssimazione con la quale si sta gestendo, in queste ore, l’emergenza Covid 19.

La chiusura delle discoteche, che penalizza inevitabilmente un altro settore economico, poteva essere evitata?

Perché nessun esponente del Governo ha pensato di lanciare una campagna, anche tra i giovani under 25, per trascorrere le vacanze in Italia, magari supportando (lo facciamo da anni) le compagnie aeree nazionali?

L’Unione Europea non poteva favorire un accordo tra stati aderenti affinché ognuno facesse le vacanze nel proprio paese? Di fatto la gestione dell’emergenza in ogni nazione è differente. Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano. Ho l’impressione che si navighi a vista. A proposito di navigazione: da domani salpano nuovamente le navi da crociera che, forse, potevano restare ancora attraccate ai moli. Intanto una generica ordinanza del Ministro Speranza, da domani, obbliga all’uso della mascherina nei luoghi dove non è possibile mantenere la distanza fisica, ma solo dopo le 18:00. E indovinate a chi toccherà stare con l’orologio in mano per strada? Ai Sindaci…