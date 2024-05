FRANCO MARI (AVS): “A MONTECITORIO PER DIRE NO A PROPOSTA LEGA CONTRO SIMBOLI CANAPA”

“Questa mattina abbiamo manifestato avanti Montecitorio esponendo cartelli con la foglia di cannabis e la scritta ‘arrestateci tutti’. È stato solo il primo atto della nostra protesta contro il subemendamento della Lega che vieta l’utilizzo di immagini o disegni che riproducono la foglia di canapa, su insegne o manifesti, prevedendo il carcere fino a due 2 anni e un multa fino a 20mila euro.”

Lo scrive il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Lo abbiamo fatto al termine della cerimonia alla Camera per Giacomo Matteotti, una commemorazione non rituale, che doveva servire a spiegare al Paese il senso profondo della libertà che abbiamo ereditato e la necessità di conservarla con cura. Ma di queste cose, si sa, quelli al governo ci capiscono poco e niente. Allora, rispetto a questa, che nel migliore dei casi è una provocazione, diciamo ‘arrestateci tutti’ perché per noi il simbolo della cannabis diventa un simbolo di libertà”.