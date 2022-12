FRANCO MARI (AVS): “IL VERO VOLTO DELLA FINANZIARIA DEL GOVERNO MELONI”

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari si appresta ad illustrare i punti negativi della nuova Legge Finanziaria, varata dal Governo Meloni.

E’ stata, infatti, indetta una conferenza stampa da Alleanza Verdi Sinistra Salerno per presentare alla stampa e alla cittadinanza il “vero volto” della nuova legge finanziaria.

Anche se presentata con orpelli edulcorati, la Finanziaria delle destre colpevolizza i poveri, riduce, con l’obiettivo di annullarlo, il reddito di cittadinanza, reintroduce i voucher, penalizza i salari, danneggia i pensionati, premia gli evasori.

Per illustrare le ragioni dell’opposizione alla Finanziaria e le proposte in merito, sabato 10 dicembre p.v., alle ore 10.30, presso la Casa della Sinistra, in Piazza Mario Ricciardi 5, a Salerno, è stata convocata una conferenza stampa dall’Alleanza Verdi Sinistra di Salerno.