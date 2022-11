FRANCO PICARONE E LELLO TOPO PRONTI AD ENTRARE NELLA GIUNTA REGIONALE

Ci sono due nomi pronti per la composizione di una nuova Giunta Regionale: a due anni e mezzo dalla vittoria delle elezioni regionali del 2020, il Presidente De Luca si prepara ad un tagliando, cambiando alcuni pezzi della Giunta ed introducendo nuovi elementi nell’esecutivo regionale. Il nome dal quale si parte è quello dell’ex deputato del Partito Democratico Lello Topo, rimasto fuori dal Parlamento alle ultime elezioni politiche, che andrebbe a bilanciare anche l’asse tra Salerno e Napoli; Topo, infatti, andrebbe ad occupare un ruolo in Giunta anche con la benedizione del Gruppo Pd di Napoli, guidato dal Capogruppo in Consiglio Regionale Mario Casillo. C’è, pero’, anche il nome di un consigliere regionale di Salerno – quello di Franco Picarone – tra i papabili per una nuova edizione della Giunta De Luca: Picarone, che non si dimetterebbe, evitando cosi’ l’ingresso in Consiglio Regionale di Simone Valiante, potrebbe prendere il posto di una donna, attualmente indicata dal Partito Democratico nazionale.

