FRATELLI D’ITALIA: A SALERNO IL CONGRESSO PROVINCIALE IN PROGRAMMA IL 9 DICEMBRE

Si terrà il prossimo 9 Dicembre il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia per Salerno: fissato l’appuntamento che dovrà, con la partecipazione degli iscritti, individuare il successo dell’attuale commissario Gambino, per la guida del partito di Giorgia Meloni in Provincia di Salerno. Intanto, nel prossimo fine settimana verrà celebrato il Congresso Provinciale di Caserta dove, dopo un vivace dibattito, si è trovata una soluzione unitaria e condivisa da tutto il partito, con la candidatura di Gimmi Cangiano, attuale deputato di Fdi, alla carica di coordinatore provinciale. Anche a Salerno la soluzione sembra essere quella di una scelta unitaria ed il nome, salvo clamorosi colpi di scena, sarà quello dell’attuale Vice Coordinatore Regionale Giuseppe Fabbricatore.

