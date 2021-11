FRATELLI D’ITALIA, RIUNIONE A SALERNO PER DEFINIRE LA LISTA PER LE PROVINCIALI 2021

Una prima riunione dell’esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia per stilare i criteri da seguire nella scelta dei candidati e delle candidate per le elezioni provinciali del prossimo 18 Dicembre: acquisite ampiamente le firme per la presentazione della lista, il partito di Giorgia Meloni, questa mattina, si è ritrovato all’interno dei locali dell’Hotel Baia di Vietri sul Mare, per definire le modalità per la indicazione dei nomi da inserire nella lista dei candidati al Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. L’obiettivo di FDI è quello di raddoppiare, almeno, la presenza in Consiglio Provinciale e per farlo si guarda oltre l’ambito politico delimitato, per coinvolgere amministratori e sindaci che, anche in via non ufficiale, strizzano l’occhio al partito che, oggi, si è ritrovato intorno ad Edmondo Cirielli, Antonio Iannone, Giuseppe Fabbricatore, Alberico Gambino, Nunzio Carpentieri ed Imma Vietri. Nel corso della prossima settimana verranno anche ufficializzati i nomi dei candidati al Consiglio Provinciale ma, nel frattempo, i giorni a disposizione serviranno a tutti gli amministratori comunali per un ulteriore approfondimento sulle possibili candidature piu’ funzionali ai territori.

Share on: WhatsApp