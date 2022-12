GAMBERO ROSSO SCEGLIE AVELLINO PER LA KERMESSE DEDICATA AL VINO “AVELVINO”

Quella che è iniziata ieri con la prima edizione di AvelVino è solo una prima tappa di un lungo e affascinante percorso di promozione e valorizzazione dei nostri tre DOCG. Ho sempre pensato che abbiamo nulla da invidiare alle Langhe o alla Toscana, dobbiamo solo imparare a far parlare di noi in giro per il mondo. E l’entusiasmo con il quale Gambero Rosso, attraverso l’Ad Luigi Salerno, è arrivato in città per questo evento conferma la bontà della nostra visione. ��Non ci fermeremo di certo qui. A maggio subito una nuova edizione. Adesso, però, godiamoci questi giorni in cui Avellino sarà capitale del vino in Italia.