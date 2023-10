È fissata per venerdì 13 ottobre alle ore 12 presso la sala del chiostro dei Cappuccini – in piazza San Francesco 1 a Salerno – la conferenza stampa di presentazione del Manifesto di Orvieto e del Forum per l’indipendenza italiana.

A presentare i contenuti e le finalità del Manifesto di Orvieto e gli obiettivi del Forum sarà Gianni Alemanno, portavoce nazionale del Forum per l’indipendenza italiana. Introdurrà i lavori Angelo Retta, coordinatore provinciale del Forum.