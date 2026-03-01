GIANPIERO ZINZI (LEGA): “DA DE LUCA A FICO, LA MUSICA NON CAMBIA: CASERTA PENALIZZATA”

“Nelle ore in cui, grazie all’impegno della Lega e al buon governo di centrodestra, aprirà finalmente lo svincolo autostradale di Maddaloni, volano di sviluppo per la Città e per l’intero territorio, la Regione decreta di fatto la fine della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Il taglio di 1 milione e 200mila euro alla Fondazione, previsto nel disegno di legge di bilancio regionale, è una decisione incomprensibile oltre che pericolosa perché ne mette a rischio la continuità della gestione. La salvaguardia dell’opera e dei suoi lavoratori è stata una delle prime battaglie che ho condotto in Consiglio regionale nel 2015. Da De Luca a Fico la musica non cambia, la nostra terra e le sue storiche istituzioni continuano ad essere mortificate dalla politica regionale targata PD e Cinquestelle. Noi, come allora, saremo sempre al fianco della Fondazione e, con il governo di centrodestra che ha rimesso al centro dell’agenda politica la provincia di Caserta, continueremo a lavorare per la nostra terra”. Così il deputato casertano della Lega, Gianpiero Zinzi.

