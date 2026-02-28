L’IMPRENDITORE PASQUALE VESSA SI RACCONTA NEL LIBRO “DA VIA SAN BIAGIO A PIAZZA SAN BABILA”

Si terrà sabato 7 marzo, al Mediterranea Hotel, la presentazione del libro Da Via San Biagio a Piazza San Babila, di Pasquale Vessa, in un incontro riservato a un pubblico selezionato di circa 120 ospiti.

La serata sarà presentata e moderata da Michela Perrotta, che accompagnerà il dialogo con l’autore guidando il pubblico attraverso i passaggi centrali dell’opera, favorendo un confronto diretto e partecipato.

Nel libro, Pasquale Vessa ripercorre con uno stile sobrio e autentico il proprio cammino umano e professionale: dalle origini in un piccolo centro del Sud, attraverso gli anni della formazione, l’esperienza nei cantieri e nel lavoro imprenditoriale, fino all’impegno pubblico e alle scelte più recenti orientate all’innovazione e alla sostenibilità. Un percorso narrato senza intenti celebrativi, ma con l’obiettivo di restituire il senso delle decisioni prese, delle responsabilità assunte e delle conseguenze che ogni scelta porta con sé.

Da Via San Biagio a Piazza San Babila non è una semplice autobiografia, ma un racconto che intreccia memoria personale e dimensione collettiva, ponendo al centro temi come il valore della parola data, il lavoro inteso come costruzione di fiducia e il rapporto tra individuo, territorio e comunità. Il volume si muove lungo una linea di continuità tra passato e presente, mostrando come ogni esperienza – anche quelle più complesse – possa diventare parte di un cammino di crescita.

Nel corso dell’incontro, l’autore si soffermerà sui momenti chiave del libro, condividendo riflessioni sul significato delle proprie scelte e sul senso di un percorso che non viene presentato come un traguardo definitivo, ma come una storia ancora aperta, in dialogo con il futuro.

La serata avrà anche un momento dedicato alla solidarietà: i proventi della vendita del libro saranno devoluti alla Caritas, a sostegno delle attività di assistenza e di aiuto alle persone in difficoltà sul territorio. Un gesto che rafforza il legame tra racconto, responsabilità e attenzione verso la comunità.

La presentazione si svolgerà in un contesto volutamente raccolto e riservato, pensato per favorire l’ascolto e la qualità del confronto, in linea con lo spirito dell’opera e con il desiderio di creare un momento di incontro autentico tra autore e ospiti illustri del mondo della politica, delle Istituzioni dell’imprenditoria e ospiti che hanno arricchito la vita affettiva e sociale di Pasquale Vessa.