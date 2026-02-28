LEGGE ELETTORALE. ANTONIO DECARO: “MAGGIORANZA PROVA AD ASSICURARSI VITTORIA E DIMENTICA PREFERENZE”

“Ogni volta che si avvicina la fine della legislatura chi è al governo prova a modificare la legge elettorale per assicurarsi la vittoria alle successive elezioni. Peccato che tra modifiche delle soglie di sbarramento, dei collegi, dei premi di maggioranza, ci si dimentichi sempre l’unico vero scopo di una legge elettorale: consegnare al Popolo quella sovranità che secondo la Costituzione gli appartiene. Anche questa volta, nonostante i proclami, le interviste, le tante dichiarazioni pubbliche, il Governo, con buona pace delle opposizioni, dimentica di introdurre le preferenze”. Così il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sulla sua pagina facebook. “Così facendo, mentre dice di voler abolire le correnti della magistratura – aggiunge – rafforzano ancora una volta, le correnti della politica. Queste non sono riforme: è esercizio di conservazione del potere”.

