PROVINCIA DI CASERTA. I GIOVANI DEL CAMPO LARGO: “APPALTI PUBBLICI PER CREARE NUOVA OCCUPAZIONE “

In particolare, si propone di introdurre nei bandi aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa un punteggio premiale per le imprese che si impegnano ad assumere giovani under 35 per l’esecuzione della commessa. Non si tratta di un obbligo o di una clausola escludente, ma di un criterio qualitativo che valorizza le aziende socialmente responsabili, nel pieno rispetto delle norme e della concorrenza.

L’obiettivo è trasformare ogni opera pubblica finanziata dall’Ente in un’opportunità concreta di occupazione e formazione per le nuove generazioni, facendo della spesa pubblica uno strumento attivo di sviluppo e giustizia sociale per il territorio.

«Vogliamo dimostrare che la politica può essere uno strumento di speranza concreta» – dichiarano congiuntamente. «Se uniamo le forze e mettiamo al centro i bisogni reali dei giovani, possiamo costruire un modello nuovo per la nostra provincia. Questa proposta è un primo passo: crediamo in un territorio che investe sui suoi ragazzi, che non li costringe a partire ma offre loro opportunità, dignità e futuro».

Giovani Democratici (GD), Italia Viva – Casa Riformista, Unione Giovani di Sinistra (UGS), Movimento 5 Stelle, Noi Di Centro e Europa Verde.