COMUNE DI PAGANI. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ROTTAMAZIONE PER TRIBUTI COMUNALI

Il Consiglio Comunale di Pagani ha approvato ieri sera all’unanimità il regolamento per la efinizione agevolata delle entrate comunali (c.d. rottamazione quinquies) ai sensi dell’art. 1, commi 1021 e seguenti, della Legge n. 199/2025.
Il provvedimento riguarda per il momento i carichi della gestione ordinaria relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023 e
rappresenta un primo, concreto passo verso un alleggerimento del peso fiscale per cittadini e imprese.
«L’Amministrazione che guido – dichiara il Sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco – ha una volontà chiara: aderire alla rottamazione per tutte le annualità consentite dalla legge, compatibilmente con il quadro normativo e con la situazione finanziaria dell’Ente».