PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DEL CILENTO”

L’innovazione digitale applicata alla sicurezza ambientale, all’agricoltura e al monitoraggio delle aree interne, insieme a droni e intelligenza artificiale, sta rivoluzionando la gestione e lo sviluppo dei territori, promuovendo un approccio etico e sostenibile.”

Affinché i nostri territori possano diventare sicuri, sostenibili, competitivi e resilienti, è fondamentale che istituzioni, imprese, università e cittadini si impegnino attivamente, uniti da una visione e da un impegno condivisi. La sostenibilità può diventare un motore di sviluppo duraturo e un investimento a lungo termine, capace di generare valore economico, ambientale e sociale.