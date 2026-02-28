PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DEL CILENTO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Questa mattina, a Magliano Vetere, ho avuto il piacere di partecipare al Forum Territoriale sull’Innovazione #2030, un’importante occasione di confronto sul ruolo delle nuove tecnologie nello sviluppo etico e sostenibile del Cilento.
L’innovazione digitale applicata alla sicurezza ambientale, all’agricoltura e al monitoraggio delle aree interne, insieme a droni e intelligenza artificiale, sta rivoluzionando la gestione e lo sviluppo dei territori, promuovendo un approccio etico e sostenibile.”
Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo. 

Affinché i nostri territori possano diventare sicuri, sostenibili, competitivi e resilienti, è fondamentale che istituzioni, imprese, università e cittadini si impegnino attivamente, uniti da una visione e da un impegno condivisi. La sostenibilità può diventare un motore di sviluppo duraturo e un investimento a lungo termine, capace di generare valore economico, ambientale e sociale.
Costruiamo insieme il futuro del Cilento!

Related Posts

Febbraio 28, 2026

NOCERA INFERIORE. IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE DEL PIANO DI ZONA

Febbraio 28, 2026

PROVINCIA DI CASERTA. I GIOVANI DEL CAMPO LARGO: “APPALTI PUBBLICI PER CREARE NUOVA OCCUPAZIONE “

Febbraio 28, 2026

LEGGE ELETTORALE. ANTONIO DECARO: “MAGGIORANZA PROVA AD ASSICURARSI VITTORIA E DIMENTICA PREFERENZE”