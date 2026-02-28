NOCERA INFERIORE. IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE DEL PIANO DI ZONA

Un passo concreto per garantire interventi tempestivi ed efficaci nelle situazioni di emergenza e fragilità sociale, anche nei giorni festivi e fuori dagli orari ordinari di apertura dei servizi.”
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.
Il servizio, attivo dal 13 febbraio, prevede:
Pronto Intervento Sociale per urgenze sociali
Accoglienza e presa in carico di persone in condizioni di disagio ed emarginazione
Per segnalazioni o richieste di intervento:
Numero Verde: 800 668 256
Mobile: +39 338 2416185
Con questa adesione, Nocera Inferiore conferma il proprio impegno nel potenziamento delle politiche sociali e nella costruzione di una rete territoriale sempre più efficace, per non lasciare indietro nessuno.