NOCERA INFERIORE. IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE DEL PIANO DI ZONA

“Il Comune di Nocera Inferiore ha ufficialmente aderito al Pronto Intervento Sociale di Ambito, servizio attivo nell’ambito del Piano di Zona S1_01 per rafforzare la rete di protezione sociale sul territorio.
Un passo concreto per garantire interventi tempestivi ed efficaci nelle situazioni di emergenza e fragilità sociale, anche nei giorni festivi e fuori dagli orari ordinari di apertura dei servizi.”
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore. 

Il servizio, attivo dal 13 febbraio, prevede:
Pronto Intervento Sociale per urgenze sociali
Accoglienza e presa in carico di persone in condizioni di disagio ed emarginazione
Per segnalazioni o richieste di intervento:
Numero Verde: 800 668 256
Mobile: +39 338 2416185
Con questa adesione, Nocera Inferiore conferma il proprio impegno nel potenziamento delle politiche sociali e nella costruzione di una rete territoriale sempre più efficace, per non lasciare indietro nessuno.

