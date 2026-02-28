ANTONIO D’ALESSIO: “DIREZIONE NAZIONALE AZIONE CONFERMA CHE NOI RESTIAMO AL CENTRO”

“La Direzione nazionale ha ribadito, a seguito della relazione del segretario Calenda, che Azione non si sposterà dal centro. Non confluirà nel campo largo né convergera’ verso il centrodestra. Resterà saldamente dove l’hanno messa gli elettori. Sono troppe le contraddizioni che caratterizzano la politica dei due poli; soprattutto in campo internazionale.”

Lo dichiara Antonio D’Alessio, deputato di Azione, al termine dell’incontro nazionale di Roma.

“Sia a destra che a sinistra” continua D’Alessio, “ci sono forze politiche incompatibili con la linea del nostro partito che ribadisce la necessità di un’Europa forte e coesa. Ha partecipato ai lavori anche Elisabetta Guelmini, eurodeputata che ha da poco lasciato il PD per aderire ad Azione. Chi prova disagio nei due poli può convergere al centro.

Lì noi resteremo senza dover sposare contraddizioni. Ovviamente queste le ferree linee di politica nazionale. A livello locale si faranno le scelte migliori e più opportune per il bene dei singoli territori”