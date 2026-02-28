MERCATO SAN SEVERINO. L’AMMINISTRAZIONE SOMMA ADERISCE ALLA ROTTAMAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI

Anche i cittadini di Mercato S.Severino potranno accedere alla rottamazione quinques per estinguere i debiti sui tributi locali (Imu, Tari, multe). L’adesione dell’ente allo strumento di definizione agevolata è stata approvata nell’ultimo Consiglio comunale dall’Amministrazione Somma e rappresenta un atto di concreta vicinanza alle famiglie che si trovano in questa contingenza, alle imprese, ai piccoli artigiani.
Una scelta politica, di sensibilità contabile dal riverbero sociale che consente di liberare tanti cittadini in difficoltà dal peso di sanzioni ed interessi accumulati negli anni, ma versando esclusivamente l’imposta o il contributo originario. Non solo. Dal punto di vista amministrativo l’adesione alla misura va letta anche come un atto di responsabilità amministrativa e di pragmatismo contabile, perché significa rendere immediatamente esigibili crediti che oggi sono solo virtuali, riducendo il contenzioso e il carico gestionale legato a pratiche destinate a rimanere aperte per anni e favorendo l’incasso reale di risorse che possono essere destinate ai servizi, agli investimenti ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Fa riflettere, invece, l’atteggiamento della Minoranza che, nell’abbandonare l’aula al momento del voto, ha mancato di rispetto ai cittadini ed alle istituzioni adducendo argomentazioni strumentali e vuote.