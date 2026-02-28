MERCATO SAN SEVERINO. L’AMMINISTRAZIONE SOMMA ADERISCE ALLA ROTTAMAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI

Una scelta politica, di sensibilità contabile dal riverbero sociale che consente di liberare tanti cittadini in difficoltà dal peso di sanzioni ed interessi accumulati negli anni, ma versando esclusivamente l’imposta o il contributo originario. Non solo. Dal punto di vista amministrativo l’adesione alla misura va letta anche come un atto di responsabilità amministrativa e di pragmatismo contabile, perché significa rendere immediatamente esigibili crediti che oggi sono solo virtuali, riducendo il contenzioso e il carico gestionale legato a pratiche destinate a rimanere aperte per anni e favorendo l’incasso reale di risorse che possono essere destinate ai servizi, agli investimenti ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.