COMUNE DI SARNO. LUNEDI’ 2 MARZO INAUGURAZIONE DELL’AMBULATORIO VIRTUALE DI COMUNITA’

Sarà inaugurato lunedì 2 marzo alle ore 9.30, presso l’Area Mercatale di via San Valentino 175, l’Ambulatorio Virtuale di Comunità promosso dall’ASL Salerno in collaborazione con il Comune di Sarno.

Il nuovo servizio sanitario territoriale consentirà di mettere in collegamento medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, infermieri territoriali e servizi sociali attraverso strumenti di telemedicina, offrendo ai cittadini consulti e controlli specialistici anche a distanza.

Un importante passo avanti per la sanità di prossimità, pensato soprattutto per facilitare l’accesso alle cure ad anziani e persone fragili, riducendo spostamenti e accessi ospedalieri e garantendo continuità assistenziale direttamente sul territorio.