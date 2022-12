GIANPIERO ZINZI (LEGA): “DA GOVERNO IMPEGNO PER LA RIAPERTURA PONTE NUOVO DI CAPUA”

“Con un odg alla Legge di bilancio il Governo si è impegnato a inserire il Ponte Nuovo di Capua sul fiume Volturno tra le infrastrutture da programmare e finanziare attraverso il FIAR, il Fondo istituito in manovra per la pianificazione e la realizzazione di opere minori. La chiusura del Ponte ha penalizzato la circolazione delle merci e delle persone, causando al territorio perdite economiche ingenti ed è necessario rendere di nuovo operativa l’infrastruttura. Riteniamo sia un segnale importante l’impegno del governo a sostenere la nostra proposta”. Così in una nota il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, primo firmatario dell’odg alla Legge di Bilancio.

