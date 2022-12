IL PARTITO DEMOCRATICO CHIEDE LE DIMISSIONI DI LA RUSSA E RAUTI PER I POST SUL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO

Il Partito Democratico va all’attacco del Presidente del Senato Ignazio La Russa per aver, con un post su Fb, ricordato la nascita del Movimento Sociale Italiano, il partito fondato il 26 Dicembre del 1946. Ed il Presidente del Senato non è l’unico ad essere finito al centro delle accuse da parte del Pd.

Nella giornata di lunedì 26 dicembre, la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti ha scritto su ‘Twitter’: “Oggi voglio ricordare il 26 dicembre di 76 anni quando, a Roma, nasceva il Movimento Sociale Italiano (M.S.I.). Onore ai fondatori ed ai militanti missini. #26dicembre #msi #FDG

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato la nascita del Msi: “Nel ricordo di mio padre, che fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano in Sicilia e che scelse con il MSI per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana”.