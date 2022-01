GIORGIA MELONI AL CORRIERE DELLA SERA: “CON SALVINI E BERLUSCONI NON SIAMO PIU’ ALLEATI”

In una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rompe gli indugi ed annuncia la fine dell’alleanza con Salvini e Berlusconi.

L’annuncio sul presente e futuro del centrodestra: “Con Berlusconi e Salvini in questo momento non siamo alleati. Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra, sia per Draghi che per Mattarella. Se, per fare una prova, manca un terzo indizio, quello è la legge elettorale: c’è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi”.