GIOVANNI D’ERCOLE (FDI): L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE, INCONTRO A CHIANCHE

Dopo aver partecipato, nella scorsa settimana, alla manifestazione pubblica indetta dai comitati per dire no al nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti nella località Chianche, questa mattina Giovanni D’Ercole, candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia in Provincia di Avellino, ha tenuto un incontro con gli elettori proprio del comune irpino, scelto, dalla Regione Campania, come sede di un nuovo biodigestore.

Ecco il commento di D’Ercole: “Una domenica mattina visitando i territori. Qui sono a Chianche. Mi convinco sempre più che questa è una terra straordinaria, la cui genuinità, della natura e delle persone, va preservata come si fa con i tesori inestimabili.”