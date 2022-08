GIUSEPPE CONTE CHIUDE AD OGNI DIALOGO CON IL PD: “DIA I COLLEGI A DI MAIO E TABACCI”

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte anticipa ogni discussione su di un possibile accordo con il Partito Democratico e chiude ad ogni intesa con Enrico Letta.

Ecco quello che scrive Giuseppe Conte.

In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante il Conte II.