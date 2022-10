GIUSEPPE CONTE HA FERMATO LE NOMINE DI TUTTI I COORDINATORI PROVINCIALI DEL M5S

Dopo le elezioni Politiche del 25 Settembre, dopo l’ottimo risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle rispetto al dato di partenza della campagna elettorale, tutti si attendevano una velocizzazione delle procedure per la nomina dei nuovi Coordinatori Provinciale del partito in tutta Italia. Ed, invece, il Presidente del M5S Giuseppe Conte ha congelato tutto il fascicolo delle nomine, in attesa non si comprende bene di cosa: sui territori, soprattutto al Sud, il rinato entusiasmo interno al Movimento 5 Stelle, attende solo l’ultimo tassello per la riorganizzazione del partito che si è fermata alla nomina dei Coordinatori Regionali.

