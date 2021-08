GIUSEPPE CONTE IN TRIBUNALE PER IL VOTO SULLA SUA LEADERSHIP: LO ANTICIPA ADNKRONOS

L’anticipazione arriva dall’agenzia di stampa Adnkronos, secondo la quale, nel mese di settembre, l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarebbe costretto ad una serie di difese in tribunale contro ricorsi presentati dagli iscritti alla piattaforma Rousseau.

Si prospetta un autunno caldo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. All’orizzonte non incombono solo le elezioni amministrative di ottobre – che saranno il primo vero banco di prova per le ambizioni del neopresidente pentastellato – ma anche nuove, possibili grane legali a seguito della votazione che a inizio agosto ha incoronato l’ex premier alla guida del M5S.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, a settembre dovrebbero partire i primi ricorsi contro il voto che ha sancito le modifiche statutarie e quello successivo sulla leadership di Conte: gruppi di attivisti hanno infatti deciso di impugnare le due votazioni, che si sono svolte sulla nuova piattaforma Sky Vote al posto di Rousseau, dalla quale il M5S ha divorziato a inizio giugno tra polemiche e veleni.