REGIONE CAMPANIA. TERZO MANDATO, OK ENTRO FINE 2021 CON APPROVAZIONE FINANZIARIA

La modifica della Legge Elettorale della Regione Campania, con l’eliminazione del vincolo del terzo mandato, inizierà il suo iter già nel mese di settembre ma sarà approvata, entro la fine del 2021, insieme alla Legge Finanziaria alla quale, normalmente, viene apposta la fiducia. E’ questa la strategia del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, convinto di procedere alla modifica della Legge Elettorale che gli consentirebbe nel 2025, o anche prima, di ricandidarsi alla carica di Governatore della Campania. La voce che circola, proprio in questi giorni con insistenza, è quella di collegare il cambiamento del sistema di elezione del Presidente alla Legge Finanziaria che, di solito, arriva in aula nel mese di Dicembre, con tanto di fiducia per evitare l’assalto degli emendamenti di maggioranza.

Share on: WhatsApp