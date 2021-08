FISCO, RIPARTONO LE NOTIFICHE: SOLO 4 MILIONI DI CARTELLE ENTRO LA FINE DEL 2021

Ripartono le cartelle ma in modo “graduale’’. Secondo fonti dell’Agenzia Entrate-Riscossione infatti su circa 20-25 milioni di cartelle ferme, sarebbero solo 4 milioni quelle che si sbloccherebbero il 31 agosto. E non subito ma spalmate durante l’ultimo quadrimestre dell’anno. Si tratta di cartelle di pagamento, riferite prevalentemente ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all’agente della riscossione in prossimità dell’inizio della sospensione conseguente all’emergenza Covid, quindi marzo 2020.

La ripartenza delle cartelle, però, sarà graduale come detto. Una linea che, per la verità, era stata anticipata al Sole 24 Ore, già a fine luglio, in una intervista rilasciata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. «Per evitare un ingorgo difficilmente gestibile – aveva spiegato il numero uno dell’Agenzia – abbiamo previsto un piano di smaltimento che consente una distribuzione nel tempo in coerenza con i termini stabiliti dal legislatore, a cominciare dagli atti in scadenza».