ERNESTO SICA: I 50 ANNI IN PIAZZA A PONTECAGNANO. VERSO UNA NUOVA CANDIDATURA?

Qualche giorno fa ha tagliato il traguardo del mezzo secolo nel corso del quale, ad onore del vero, ha ricoperto tanti incarichi politici, sempre ottenuti grazie ad un consenso elettorale importante: prima consigliere comunale a Pontecagnano Faiano, poi Sindaco della cittadina dei Picentini, Consigliere ed Assessore Provinciale, Consigliere ed Assessore Regionale. Ernesto Sica, in Campania, ha fatto tutto tranne il Presidente della Regione: anche se di una sua candidatura si era anche parlato. Poi, all’appello, manca un’esperienza parlamentare: ma il tempo c’è ancora. Ed intanto l’ex “molte cose” il prossimo 19 Settembre ha organizzato una festa per ringraziare i suoi concittadini: un evento in piazza che, almeno ufficialmente, è una festa di compleanno ma che, in realtà, assume il sapore dell’inizio di una nuova campagna elettorale.

Share on: WhatsApp