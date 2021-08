SALERNO. VINCENZO NAPOLI ALLA GUIDA DI UNA COALIZIONE CON 9 LISTE

Sono ben 9 le liste che, per la prossima tornata elettorale del 3 e 4 Ottobre, accompagneranno la corsa verso Palazzo di Città del sindaco uscente Vincenzo Napoli. Nella serata di ieri, all’interno della sede del Partito Democratico, una delle ultime riunioni per verificare la documentazione di ogni lista: sono, dunque, ben 3 le liste in piu’ rispetto a 5 anni fa. E, complessivamente, saranno quasi 300 i candidati al consiglio comunale nella coalizione di Vincenzo Napoli. Ecco, allora, l’elenco delle liste.

Progressisti per Salerno, Campania Libera, Salerno per i Giovani, Partito Socialista Italiano, Popolari e Moderati, Centro Democratico-Salerno Viva, Europa Verde, Salerno con Voi e Cattolici per Salerno.