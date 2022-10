GIUSEPPE CONTE INVOCA LA PIAZZA PER CHIEDERE LA PACE IN UCRAINA

Giuseppe Conte, leader M5s, appoggia l’idea di una mobilitazione nazionale per la pace ed esprime l’auspicio che i «cittadini che vivono con preoccupazione l’escalation militare in corso possano ritrovarsi a manifestare per invocare una svolta negoziale che ponga fine al conflitto». In un’intervista ad Avvenire che sarà disponibile sull’edizione di domani, Conte deplora «l’ossessione di una ipotetica vittoria militare sulla Russia, che nel frattempo continua nella sua efferata e ingiustificabile politica di aggressione».

Share on: WhatsApp