PAGANI. DUE ANNI DI AMMINISTRAZIONE DE PRISCO: IN SETTIMANA ARRIVA IL RIMPASTO DI GIUNTA

Il Sindaco di Pagani Lello De Prisco festeggia, proprio oggi 5 Ottobre, i suoi due anni alla guida dell’amministrazione comunale del centro dell’Agro: il 5 Ottobre del 2020 De Prisco, infatti, vinceva il turno di ballottaggio contro Enza Fezza, diventando sindaco del Comune di Pagani. Due anni di impegno ma anche di difficoltà, vuoi per il periodo covid, vuoi per i problemi di natura finanziaria che il Comune di Pagani ha vissuto e sta vivendo. Ed ora, proprio in occasione del secondo compleanno da Sindaco, Lello De Prisco si prepara ad una rivoluzione all’interno della sua Giunta Comunale, con una profonda modifica degli attuali assessori che lo dovrebbe accompagnare all’appuntamento con le elezioni comunali per il secondo mandato. In settimana, secondo le voci che arrivano da Pagani, ci sarà il rimpasto e la nomina dei nuovi assessori.

