DOMANI LETTA DECIDE SUL CONGRESSO DEL PD. INTANTO VALIANTE ATTACCA BOCCIA

C’è molta attesa, in tutti gli ambienti del Partito Democratico, per la riunione della Direzione Nazionale, convocata da Enrico Letta all’indomani del dato delle elezioni politiche dello scorso 25 Settembre, che dovrà stabilire tempi e modalità per la celebrazione del Congresso Nazionale dal quale verrà fuori il nuovo PD ed anche il nuovo Segretario Nazionale. Ed intanto, in Campania, continua la discussione all’interno del Partito Democratico. A muovere pesante accuse al Commissario Regionale del Pd Francesco Boccia è, questa volta, l’ex parlamentare Simone Valiante.

“Leggo dai giornali questa mattina” scrive Simone Valiante, le valutazioni politiche e qualche numero farlocco della conferenza stampa di Francesco Boccia, commissario Pd in Campania. Premesso che Boccia spiega la sua idea di comunità politica. Tradotto fare i congressi e vincerli. Bene, poi ci sono le minoranze e c’è una comunità politica da organizzare. Perché un partito dovrebbe essere una comunità di persone che condividono idee, valori e battaglie, non un palcoscenico per esibire potere. Una volta era così. Perché poi caro Francesco Boccia capita che fai le elezioni e come dice Gianni Cuperlo la “gente che vi tiene sulle palle” non vi vota. Il centro destra vi ringrazierà a vita!”