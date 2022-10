IL SINDACO DI CORBARA PENTANGELO ENTRA NEL COORDINAMENTO REGIONALE DI FORZA ITALIA

Il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo è stato nominato componente del coordinamento regionale di Forza Italia, in occasione della prima riunione regionale del partito che si è svolta in provincia di Avellino. Il Sindaco Pentangelo è primo cittadino in carica da più tempo tra i colleghi dei comuni dell’Agro.

Profonda stima è stata espressa dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello che ha chiesto al primo cittadino corbarese di assumere la delega ai piccoli comuni al di sotto dei 15 mila abitanti.

del coordinamento regionale di Forza Italia.

“Sono profondamente onorato della nomina che mi è stata conferita. “Ringrazio il presidente Antonio Tajani e il coordinatore Fulvio Martusciello. Spero di dare un contributo fattivo alla crescita del partito come forza moderata, europeista ed atlantista. Il nostro Paese ed il Sud in particolare hanno bisogno di una forza di centro destra equilibrata e liberale. Darò dunque il mio contributo, offrendo la mia esperienza amministrativa per una sinergia e sviluppo delle piccole comunità territoriali.”

