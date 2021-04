GIUSEPPE CONTE NUOVO CAPO DEL M5S? SI, MA ATTRAVERSO UN VOTO SU PIATTAFORMA

“Questi confronti servono anche perché io stesso ho colto fin da subito i rischi di un’operazione verticistica. L’investitura di Beppe Grillo, le vostre numerose richieste di impegnarmi mi hanno fatto molto piacere. Ma questo progetto non può nascere in una condizione di questo tipo, da un mio autoisolamento con investitura solo dall’alto. Deve nascere dal più ampio e franco confronto”. Lo ha detto Giuseppe Conte – riferiscono fonti parlamentari – ai senatori M5s. “La mia investitura dovrà ovviamente passare da un voto sulla piattaforma. Il principio di democrazia interna è fondamentale e lo dobbiamo salvaguardare in tutti i modi”.

