SALERNO, COMUNALI 2021. SARNO, CAMMAROTA E TEDESCO: MA DAVVERO SERVE L’UNITA’?

Tre proposte alternative all’attuale governo cittadino, tre progetti guidati da altrettanti avvocati salernitani: Michele Sarno, Antonio Cammarota e Michele Tedesco. Attorno a loro una miriade di pontieri che, proprio in queste ore, stanno provando a fare una sintesi per creare una unica coalizione da contrapporre alla alleanza politica ed elettorale che sosterrà il sindaco uscente Vincenzo Napoli. Ma davvero l’unità puo’ essere un valore aggiunto in questa campagna elettorale ?

Il clima è diverso da quello di 5 anni fa: la squadra di Napoli ha, per molti aspetti, deluso le aspettative della città di Salerno. A questo si aggiunga la crisi che, per motivi indipendenti dalle scelte amministrative, interessa tanti settori economici del Comune capoluogo. Una stanchezza che tutti percepiscono e che, sicuramente, non fa bene a chi governa e si presenta, di nuovo, agli elettori.

Esiste, insomma, una variegata area di disagio, politico, economico e sociale, che nasce da ragioni diverse. Ed a questo mondo, probabilmente, oggi è preferibile offrire soluzioni diverse e nomi diversi. Saranno poi gli elettori a scegliere ed a premiare chi avrà la proposta piu’ convincente ma, per chi si candida ad essere una proposta alternativa, oggi è sicuramente un vantaggio avere piu’ soluzioni.