GIORGIA MELONI (FDI): “ABOLIRE CONTANTI AL RISTORANTE, ASSURDA PROPOSTA DEL CTS”

“Il CTS ha deciso di stupire gli italiani con gli effetti speciali. Dopo un anno di confusione e incertezze, tra verbali occultati e prese di posizione senza alcuna rilevanza scientifica, sembra aver trovato la causa di tutti i mali: il denaro contante che viene speso nei ristoranti, noto covo di pericolosissimi “evasori a prescindere” che gli ultimi governi hanno deciso di mazzolare in pubblica piazza come si faceva con i briganti tanti anni fa.”

Lo scrive la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Io davvero rimango basita da tanta approssimazione e da questa deriva ideologica. Spero che Mario Draghi che conosce bene la materia, possa spiegare agli illuminati del CTS che il contante è l’unica moneta legale della UE, e come tale non può essere abolita. La moneta che gli scienziati stanno sponsorizzando è invece una forma di moneta privata, il cui costo viene scaricato interamente sulle spalle dei commercianti. Credo sia opportuno che il CTS si occupi di sanità e di materie di sua competenza, piuttosto che inoltrarsi in materie su cui dimostra di non conoscere nemmeno i fondamentali.