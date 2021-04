SALERNO, COMUNALI 2021. CASCIELLO: “SI AZZERI TUTTO E FARO’ LA MIA PARTE”

Ancora una volta il deputato di Forza Italia Gigi Casciello, già candidato sindaco a Salerno contro De Luca nel 1998, interviene nella delicata fase delle trattative per la scelta del nome per le prossime elezioni comunali. E lo fa chiedendo a tutte le forze politiche, che proprio domani si riuniranno, di azzerare tutto.

“Salerno è la mia città ed in vista delle prossime elezioni a sindaco è triste vederla ripiegata su un giochino per cervelletti elementari: un finto sindaco uscente che viene ricandidato per preservare un potere in inevitabile declino, un po’ di candidati che giocano la solita partita per improbabili prospettive future e immancabili personaggi in cerca di un titolo sui giornali e una comparsata nelle tv locali (sarebbe il caso che qualcuno li informi che se ne accorgono in pochi…) e da nessuno che venga fuori uno straccio di idea, di proposta, di visione per questa città. Mi si dirà che ho le mie responsabilità, che devo dire la mia, che sono un parlamentare, tra l’altro oggi forza di governo nazionale. Giusto. E allora non mi sottraggo: si azzeri tutto. E io farò la mia parte.”