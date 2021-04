STEFANO CALDORO: “MENO VACCINI ?LE COLPE DELLA REGIONE CAMPANIA”

Sui vaccini la Campania è in grave ritardo sulla percentuale degli anziani e soggetti fragili. I ritardi della Regione”. Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“De Luca – dice Caldoro alla stampa – promuove un’acquisto truffa del vaccino sputnik, non ci sono e non ci saranno, ed in Conferenza delle Regioni si distrae e condanna la Campania a una minore fornitura di vaccini senza opporsi al riparto delinquenziale che divide i cittadini di seria A da quelli di altre serie”.

“Draghi cosa c’entra la colpa è solo sua” sottolinea l’ex Ministro facendo riferimento ai criteri adottati ed al “silenzio della Regione”.