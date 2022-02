GIUSEPPE RUBERTO: “FONDI PER FONDOVALLE, ORGOGLIOSO DI FAR PARTE DELLA SQUADRA DI FORZA ITALIA”

“Con il finanziamento ottenuto per il completamento della Fondovalle Calore che consentirà il collegamento delle aree interne degli Alburni e della Valle del Calore con l’autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Campagna, si concretizza oggi un percorso politico che mi ha visto impegnato, in prima persona, supportato dal lavoro svolto dall’Onorevole Gigi Casciello e dal prezioso e decisivo intervento del Ministro per il Sud On. Mara Carfagna.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto.

Quando, nell’aprile del 2021, da Consigliere provinciale di opposizione presentai in Consiglio la mozione con delibera che faceva voti al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e al Ministro per le Infrastrutture di inserire nella programmazione nazionale i fondi per il completamento della Fondovalle Calore, sapevo di poter contare sulla straordinaria attenzione e disponibilità del Ministro Carfagna che, dopo aver assunto in prima persona l’impegno con il territorio, oggi ha dato una risposta di importanza straordinaria ad intere comunità che, da oltre 40 anni, attendevano questo giorno. Finalmente possiamo dire che ci sono i fondi – oltre 61 milioni di euro – per realizzare il completamento della Fondovalle Calore, quel tratto che rende l’arteria stradale utile a ridurre i tempi di spostamento per i cittadini e gli operatori economici degli Alburni e della Valle del Calore. Sono orgoglioso di far parte della grande famiglia di Forza Italia che ha dimostrato ancora una volta, con l’impegno del Ministro On. Mara Carfagna, e del consigliere politico del Ministro on. Gigi Casciello, quanto conti la politica dei fatti rispetto a quella degli annunci.