GIUSEPPE SOMMESE E’ IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DI AZIONE DI CALENDA

Il Consigliere Regionale Giuseppe Sommese è stato eletto, al termine del primo congresso Regionale di Azione, come nuovo Coordinatore Regionale in Campania del partito di Carlo Calenda. Sommese prende il posto di Antonio D’Alessio che, fino allo scorso anno ha guidato il partito in Campania, prima di essere eletto nuovo Coordinatore Provinciale per Salerno.

“Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno dato fiducia per questo importante ruolo. Sono sempre più convinto che la strada per diventare il primo partito riformista in Campania ed in Italia parta dalla valorizzazione dei territori e di chi li vive ed amministra.” Lo scrive Giuseppe Sommese, neo Coordinatore Regionale di Azione.

“Partiamo da qui, dalla costruzione passo dopo passo, territorio dopo territorio, della nostra squadra in Campania dove c’è e ci sarà spazio per tutti coloro che vedono nei valori europeisti, liberal-democratici e riformisti il nostro futuro e quello del nostro paese. La strada che abbiamo davanti non dobbiamo solo percorrerla, ma costruirla insieme. In Azione!”